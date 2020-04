coronavirus

Coronavirus, Kobena e Gelarda in polemica sulle mascherine acquistate in Cina

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2020 - 18:28:43 Letto 386 volte

Il Presidente della Consulta delle Culture Ibrahima Kobena ha espresso oggi delle perplessità sull'acquisto di mascherine operato recentemente in Cina dal Governo regionale. "Sono stati fatti adeguati controlli prima di procedere all'acquisto?" si è chiesto Kobena commentando la notizia sulla pagina facebook della Regione siciliana, ricordando il recente arrivo in Sicilia di alcune tonnellate di materiali acquistati dalla Regione in Cina.

Kobena sottolinea che "sarebbe sempre meglio che l'Italia riuscisse a produrre autonomamente questi prodotti e tutti i dispositivi di protezione di cui ha bisogno, senza alimentare un business internazionale del Covid-19".

In polemica col presidente della Consulta, il Consigliere Igor Gelarda, capogruppo della Lega che sottolinea che "Kobena ignora che c'è di mezzo anche l’Ismett in questa operazione. Tutto questo è al contempo ridicolo è inaccettabile in quanto detto dal presidente della Consulta delle culture. Purtroppo Kobena ha perso una occasione per tacere . Non c'è dubbio che l'Italia debba essere autosufficiente nella produzione di questi dispositivi, e la Sicilia si sta cominciando ad attrezzare. Ma in questo momento di emergenza va apprezzato che Musumeci, per colmare il gap dei grossi ritardi della Protezione Civile nella distribuzione di questi presidi, sia ricorso ad accordi con la Cina per combattere il virus nell’Isola”.

