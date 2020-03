Coronavirus

Coronavirus, la preoccupazione dei lavoratori Almaviva, Susinno: L'azienda attivi lo ''smart working''

''Monta la preoccupazione tra i lavoratori del call center Almaviva che temono il contagio; L'azienda attivi lo smart working'', ha detto il Consigliere Comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/03/2020 - 09:40:48 Letto 409 volte

Inviata, a firma del Consigliere Comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno, una missiva di poche righe al Sindaco Leoluca Orlando chiedendo un suo intervento per sensibilizzare l’Azienda Almaviva, affinché la stessa prenda in considerazione l’ipotesi di attivare lo “smart working” per il popolo del call center di Palermo che si divide tra due edifici, quello di Via Cordova e Via Ugo La Malfa. Continuo a ricevere segnalazioni - dice Susinno - da parte dei lavoratori preoccupati; La tensione sale, si contano circa 2800 impiegati. In questi giorni sembrerebbe che ci sia stata peraltro un’intensificazione dei servizi, dato che l’Azienda è impegnata, tra l’altro, a rispondere al numero di pubblica utilità 1500, attivato per fare fronte alle domande dei cittadini sul Covid 19.

Non è complicato – spiega Susinno – avviare una ricognizione tra i lavoratori per verificare le dotazioni informatiche di cui ciascuno è in possesso al fine di poter lavorare da casa; Anche smaltire parzialmente il flusso del personale nei due plessi – dice Susinno – per chi è in possesso di dotazioni informatiche, potrebbe costituire un dato importante. La questione riguarda anche i committenti, tenuti a dare il loro consenso, ma non credo – conclude Susinno – che ciò possa costituire un problema data in piena emergenza coronavirus.

