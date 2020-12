Covid-19

Coronavirus, la prima vaccinata in Italia sarà un'infermiera dello Spallanzani di Roma

Sarà una donna la prima vaccinata Covid in Italia.

Sarà una donna la prima vaccinata Covid in Italia. Secondo quanto si è appreso da fonti dello Spallanzani e della Regione, si tratta di un'infermiera.

Tutto pronto all'istituto Spallanzani di Roma per l'avvio della vaccinazione in programma il 27 dicembre.

"La Direzione dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani comunica che nella giornata di domenica 27 dicembre, giornata del V-Day, saranno somministrati i primi cinque vaccini anti-COVID a altrettanti dipendenti dell'Istituto e precisamente: una infermiera, un operatore socio sanitario (OSS), una ricercatrice e due medici". Lo precisa in una nota la Direzione dell'INMI Lazzaro Spallanzani.

