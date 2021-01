Sicilia zona arancione

Coronavirus, la Sicilia da lunedì 1 febbraio torna ''zona arancione''

A partire da lunedì 1 febbraio la Sicilia torna in zona arancione: resta il divieto di spostamento tra le regioni, come previsto dall'ultimo Dpcm.

Pubblicata il: 30/01/2021

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 febbraio. In area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Tutte le altre Regioni e Province Autonome in area gialla. È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

Resta il divieto di spostamento tra le regioni, come previsto dall'ultimo Dpcm. E' quanto precisato nella conferenza stampa al ministero della Salute per l'analisi del monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Il divieto, dunque, resta, nonostante molte regioni siano passate in area gialla.



"L'indice di trasmissione del contagio è sceso a 0,84. È un risultato incoraggiante frutto dei comportamenti corretti delle persone e delle misure di Natale che hanno funzionato. Numerose regioni torneranno in zona gialla. Questa è una buona notizia, ma è fondamentale mantenere la massima attenzione. La sfida al virus è ancora molto complessa". Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Fonte: Ansa

