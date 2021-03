Sicilia zona gialla

Coronavirus, la Sicilia resta in zona gialla

La Sicilia resta in zona gialla grazie a un Rt tra i più bassi d'Italia: 0,79.

06/03/2021

La Sicilia resta in zona gialla grazie a un Rt tra i più bassi d'Italia, lo 0,79 rispetto a una media nazionale dell'1,06. L'Isola continua inoltre a registrare un calo dei contagi Covid, sia per quanto riguarda il numero dei nuovi casi sia, soprattutto, in relazione al saldo con il numero di persone guarite che oggi registra un nuovo record: 2.374.

