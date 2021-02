Covid-19

Coronavirus, la Sicilia torna al primo posto per casi positivi

Risale nuovamente verso quota mille la curva dei nuovi contagi in Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/02/2021 - 09:00:00 Letto 368 volte

Risale nuovamente verso quota mille la curva dei nuovi contagi in Sicilia e la regione, uscita da poco dalla zona rossa, torna ad essere al primo posto in Italia per numero di casi in un giorno. Ieri 984 i nuovi positivi al Covid nell'isola, su 22.255 tamponi processati con una incidenza del 4,4% (ieri era quasi dimezzata al 2,3%).

Per fronteggiare l'emergenza Covid, intanto, la Regione sta mettendo in atto una serie di provvedimenti straordinari. A cominciare dal via libera a nuove assunzioni nella sanità pubblica siciliana grazie a un incremento del tetto di spesa per le dotazioni organiche di quasi 100 milioni di euro annunciato dagli stessi sindacati confederali. Altri 98,4 milioni di euro sono relativi a un maxi bando per la fornitura di guanti chirurgici e non per le Aziende sanitarie e ospedaliere.

Alle scuole siciliane sono stati assegnati 26,4 milioni per l'acquisto e l'installazione di attrezzature digitali e per la riqualificazione degli ambienti scolastici, a garanzia della sicurezza e del distanziamento individuale.

Via libera infine in Commissione bilancio dell'Ars alla bozza del decreto che prevede ristori e prestiti agevolati per le partite Iva accese nel 2020 che in precedenza erano rimaste escluse dagli aiuti.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!