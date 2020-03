coronavirus

Coronavirus, lavoratori regionali a rischio, Cisal: ''Basta indugi, presentati esposti in Procura''

''Troppi dipendenti regionali in Sicilia sono costretti a presentarsi in ufficio, nonostante lo Stato abbia imposto lo smart working'', dicono i sindacati Cisal.

Pubblicata il: 23/03/2020

“Gli allarmi lanciati in queste settimane non sono serviti a niente: ancora troppi dipendenti regionali in Sicilia sono costretti a presentarsi in ufficio, nonostante lo Stato abbia imposto lo smart working a tappeto tranne che per rarissimi casi. Una disposizione largamente inapplicata in ogni Provincia e a ogni livello. La scomparsa del Direttore del Parco archeologico di Siracusa Calogero Rizzuto, dovuta secondo le notizie di stampa al Coronavirus e per la quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, è la dimostrazione che tutti i dipendenti e le loro famiglie sono ad altissimo rischio: abbiamo già presentato esposti presso tutte Procure siciliane e non ci fermeremo, i lavoratori vanno tutelati e lasciati a casa”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Cisal e Csa-Cisal.

