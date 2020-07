nuovo Dpcm

Coronavirus, le linee guida del nuovo Dpcm: cosa cambia

All’interno del nuovo Dpcm si ribadisce l’obbligatorietà della mascherina nei luoghi chiusi, il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro e il divieto di assembramenti. Per ciò che concerne le concessioni, sarà possibile ripartire con le fiere, con le crociere e gli eventi, ma con prescrizioni severe.

Uso della mascherina

E’ obbligatorio indossarla nei locali pubblici e in tutti i luoghi chiusi in cui non è possibile garantire il distanziamento e questo vale anche per gli spazi all’aperto nel caso in cui non si possa rispettare il distanziamento di un metro.

Si deve mettere la mascherina negli uffici pubblici, nei negozi, nei centri commerciali, al ristorante quando non si è seduti al tavolo (il personale invece dovrà sempre tenerla su), nelle palestre (prima e dopo l’allenamento), dal parrucchiere, nei centri estetici, nelle strutture sanitarie,nei musei, al cinema, nei teatri, nei mezzi di trasporto. Durante i ricevimenti,gli incaricati dell’azienda dei catering devono indossare la mascherina, gli ospiti invece possono toglierla a patto che rispettino la distanza di sicurezza dagli altri invitati.

Crociere, fiere e discoteche

Nelle navi da crociera, si dovrà indossare la mascherina nei luoghi chiusi ed ancora uno degli aspetti da stabilire riguarda la possibilità di scendere per le escursioni. Ripartono anche le sagre, le fiere e gli eventi pubblici, e se i numeri relativi ai contagi restino quelli attuali, verosimilmente le Regioni possano non opporsi, stabilendo comunque alcune prescrizioni. Gli stessi governatori hanno fatto pressione per far ripartire questi eventi, indispensabili per il turismo. Via libera anche alle discoteche e si dovrebbe torneare a ballare anche al chiuso. Intanto il comitato tecnico scientifico sta valutando la riapertura degli stadi, stabilendo i fattori di rischio e quanti spettatori accogliere.

