coronavirus

Coronavirus, Lega: ''ARS tenga sedute online. Pronti a votare provvedimenti urgenti''

''Non ha senso costringere il personale dell'Assemblea, prima ancora che i deputati, a fare un assembramento che espone tutti a rischi di contagio'', dichiarano i deputati della Lega all'Assemblea Regionale Siciliana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/03/2020 - 10:16:55 Letto 347 volte

"Il Parlamento regionale non può non dare il buon esempio. Non si facciano riunioni che possono svolgersi fatte per via telematica. Oggi l'ARS deve riunirsi soltanto per ascoltare le comunicazioni del Governo e dibattere sull'emergenza: un'attività che può essere svolta in teleconferenza, esattamente come stanno facendo già le scuole e le università e anche diverse giunte e consigli comunali." Lo dichiarano i deputati della Lega all'Assemblea Regionale Siciliana con riferimento alla seduta prevista per oggi pomeriggio.

Per Catalfamo, Caronia, Bulla e Ragusa, infatti "non ha senso costringere il personale dell'Assemblea, prima ancora che i deputati, a fare un assembramento che espone tutti a rischi di contagio."

I quattro parlamentari dichiarano comunque la propria piena disponibilità ad essere presenti "per discutere e votare nel momento in cui l'Assemblea sarà chiamata a varare provvedimenti, certamente urgenti, per supportare il nostro sistema sanitario, la nostra protezione civile e l'economia siciliane."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!