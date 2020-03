coronavirus

Coronavirus, Lega: ''Da Musumeci atti responsabili. Roma attivi produzione DPI''

''Chiediamo al Governo regionale di farsi interlocutore per richiedere al Governo centrale la messa in produzione interna di ciò che serve per fronteggiare l’emergenza'', ha detto la Lega.

24/03/2020

“Le ordinanze e le misure predisposte dal governo Musumeci hanno sin qui tenuto i numeri sotto controllo. Sappiamo che la crescita in alcune città dipende soprattutto dal rientro di chi risiedeva al Nord e per primi abbiamo chiesto al governo centrale il blocco dei treni. Ora non serve fare polemiche, il governo regionale ha mostrato sin qui grande responsabilità e senso delle istituzioni anche sul versante degli sbarchi sullo Stretto. Infatti grazie all’interlocuzione con i Prefetti di Reggio e di Messina e alla messa in campo del Corpo Forestale regionale, il Presidente Musumeci ha potuto assicurare i controlli su tutti i pendolari e non." Lo hanno dichiarato congiuntamente Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Lega Sicilia per Salvini Premier, i deputati della Lega Marianna Caronia, Giovanni Bulla e Orazio Ragusa

"Bisogna tenere l’attenzione alta senza sensazionalismi, tuttavia è il momento, visto la denuncia del capo della Protezione Civile Borrelli, di mettere in produzione tutto quello che è necessario. Mascherine, occhiali, guanti, ventilatori, tute. La speculazione internazionale è diventata inarrestabile e assistiamo di fatto del blocco del mercato per questi dispositivi. Chiediamo quindi al Governo regionale di farsi interlocutore, come finora è stato, per richiedere al Governo centrale la messa in produzione interna di ciò che serve per fronteggiare l’emergenza. Servono scelte forti per superare questo momento, tutti insieme, politica, istituzioni e società civile, possiamo farcela.”

