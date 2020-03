emergenza coronavirus

Coronavirus, Lega: ''Somme insufficienti per i palermitani bisognosi. Orlando faccia sentire la sua voca e Roma''

Lega: ''Per i palermitani bisognosi somme insufficienti da Conte e da altri alleati Orlando. Il sindaco prenda le parti dei palermitani e faccia sentire la sua voce a Roma''.

"Il Governo ha annunciato l'anticipo di 4,3 mld di euro, del Fondo di solidarietà destinato ai comuni per aiutare le famiglie più bisognose. Il problema è che tali somme sono un semplice anticipo di fondi già destinati ai Comuni nel primo semestre del 2020 e destinate a garantire i servizi essenziali comunali: trasporti, raccolta rifiuti, manutenzione strade, mense ed edilizia scolastica, nonchè il pagamento degli stipendi degli impiegati comunali, solo per fare qualche esempio, e come dichiarato dallo stesso Orlando in una nota stampa Anci del 27 marzo."

A dichiararlo è il capogruppo della Lega di Palermo, Igor Gelarda, insieme agli altri consiglieri Marianna Caronia, Alessandro Anello e Elio Ficarra.

"Si tratta cioè di somme che spettavano a Palermo, come a tute le altre città, a prescindere dal coronavirus. Non ci sono somme extra in questo decreto Conte, manco un euro, si tratta di un semplice anticipo!

Quindi le difficoltà economiche del Comune di Palermo, più volte segnalate dallo stesso ragioniere generale, alle prese con grossi debiti, difficoltà con le società partecipate (Rap e Amat in testa ) e incapacità di riscossione dei tributi locali sono destinati a peggiorare. Perché tali somme anticipate dal Governo Conte, se usate e giustamente per l'emergenza coronavirus, non potranno più essere utilizzate per i servizi essenziali di cui la nostra città è già carente. E con l'aggravante che il gettito dei tributi versati dai Palermitani al comune si ridurrà a causa della crisi. Quanti palermitani non saranno più in grado di pagare Imu, addizionale Irpef, Tari, Tosap e tutto il resto, non percependo più reddito?".

"Per quanto riguarda invece i 400 milioni extra stanziati dalla Protezione Civile nazionale per l'emergenza, si tratta di una somma assolutamente insufficiente - continuano i quattro esponenti della Lega - . Alla città di Palermo toccheranno poco più 5 milioni di euro che possono sembrare una somma importante, ma per una città come Palermo non bastano.

A conti fatti serviranno per sostenere circa 6.000 famiglie per appena 3 mesi. Cosa ottima, ma poco a fronte di un bisogno cittadino molto più vasto. Solo negli ultimi 4 giorni 18.000 palermitani si sono registrati nel nuovo sistema del comune per gli aiuti alimentari, mentre l assessore alle attività sociali Mattina ha dichiarato che almeno 50 mila palermitani sono rimasti senza reddito a causa del coronavirus, e non percepiscono neanche reddito di cittadinanza. Il rischio è che tanta gente resti senza aiuto, e comunque queste somme basteranno, anche per chi ne beneficerà, solo per poche settimane."

"Il sindaco Orlando ha ben compreso la gravità del momento, tanto da insistere in una nota in qualità di presidente regionale dell’Anci, una data certa su accreditamento di somme. La Lega si chiede se il Sindaco Orlando, a fronte di una risposta insufficiente dei suoi alleati al Governo nazionale, indosserà la divisa di sentinella di questo governo, come ha detto Conte per i Sindaci, pur sapendo che potrà garantire poco ai suoi cittadini e che rischia di non potere più, a breve, garantire i servizi essenziali alla città. Dovendo piuttosto fare affidamento allo stanziamento di 100 milioni di Musumeci e sulla Caritas. Oppure Orlando si ribellerà e finalmente prenderà le parti dei palermitani chiedendo stanziamenti più corposi, e sufficienti al Governo nazionale per riuscire ad aiutare TUTTi i palermitani in difficoltà. Sindaco Orlando se ci sei batti un colpo a favore dei palermitani. Fai sentire la tua autorevole voce anche a Roma", concludono i quattro esponenti del Carroccio.

