Covid-19

Coronavirus, leggero aumento di contagi in Italia: 181 casi e 11 vittime

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/07/2020 - 17:37:39 Letto 444 volte

Risalgono leggermente i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 181 (ieri erano stati 170 in più), portando i casi totali a 246.488. Sono i dati del ministero della Salute.

Le vittime sono 11, dopo quattro giorni a quota 5, 35.123 da inizio epidemia. Sono 12.609 gli attualmente positivi, 28 in più rispetto a Lunedì, 12.609 in tutto. 163 i nuovi guariti, 198.756 da inizio emergenza. Calano le terapie intensive, -5 oggi, 40 in tutta Italia. In Lombardia 53 nuovi casi e un morto.

