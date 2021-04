indice Rt

Coronavirus, l'indice Rt nazionale scende a 0,92

Pubblicata il: 09/04/2021

L'indice di contagio Rt medio nazionale è pari a 0.92, in calo rispetto a 0.98 della scorsa settimana. E' quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute su Covid-19, riunita questa mattina.

Continua la diminuzione dell'incidenza di Covid in Italia, pari a 185 nuovi casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 232,7 della settimana precedente, si apprende ancora.

L'indice di contagio Rt è "in ulteriore miglioramento" in Italia, aveva anticipato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, intervenendo a 'Buongiorno' su Sky Tg24. "E' indubitabile - aveva aggiunto - che abbiamo avuto una riduzione significativa nel numero dei contagiati. Pur tenendo conto dei giorni di Pasqua e Pasquetta che hanno una connotazione particolare in termini di numero di tamponi eseguiti, rispetto alla metà del mese di marzo siamo scesi del 40% nel numero dei nuovi contagi e tutto questo indica l'efficacia delle misure, come sappiamo da tempo".

