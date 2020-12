Covid-19

Coronavirus, l'indice Rt sale a 0,90

L'indice Rt Covid è in lieve aumento nelle ultime due settimane, sale a 0,90.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/12/2020 - 00:16:37 Letto 374 volte

"L'indice Rt Covid è in lieve aumento nelle ultime due settimane, a 0,90". È quanto evidenzia la bozza del report del monitoraggio (dal 14 al 20 dicembre) dell'Iss-ministero della Salute in possesso dell'Adnkronos Salute. La cabina di regia si è riunita oggi nel tardo pomeriggio. "Nella settimana di monitoraggio si osserva un lieve aumento generale del rischio, con la maggior parte delle Regioni/PPAA con un rischio moderato o alto e quattro Regioni a rischio basso di una epidemia non controllata e non gestibile."

"In particolare, 5 Regioni (Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto), sono classificate a rischio alto. Dodici Regioni/PPAA sono classificate a rischio moderato, di cui 4 (Emilia-Romagna, Molise, PA Trento e Valle d’Aosta) hanno una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l'attuale trasmissibilità. Quattro Regioni sono classificate a rischio basso".

Fonte: Adnkronos

