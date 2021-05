Covid-19

Coronavirus, l'Italia torna gialla: tra 7 giorni nuovi parametri

La maggioranza ha presentato al Senato un ordine del giorno nel quale chiede di superare il coprifuoco e arrivare al più presto al Green Pass.

L'Italia torna gialla. Tutte le Regioni sono nei parametri e anche la Valle d'Aosta, che è in dubbio, chiede al governo di eliminare le principali restrizioni.

Un Cdm per varare le misure è previsto mercoledì. La maggioranza ha presentato al Senato un ordine del giorno nel quale chiede di superare il coprifuoco e arrivare al più presto al Green Pass. Poco più di 8mila i positivi, cala il numero delle vittime, al 2,8% il tasso di positività. Si riducono ancora i ricoverati in terapia intensiva per il Covid.

Fonte: Ansa

