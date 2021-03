Covid-19

Coronavirus, Locatelli: ''Curva contagio, variante inglese ha contribuito in maniera non secondaria''

''C'è una risalita del contagio, i numeri e vari indicatori ce lo dicono chiaramente'', dice il professor Franco Locatelli.

"C'è una risalita del contagio, i numeri e vari indicatori ce lo dicono chiaramente". Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, si esprime così sull'emergenza coronavirus in Italia.

"In questa fase in cui c'è ancora una curva del contagio così importante, credo che tutti dobbiamo dare priorità a quella che è una responsabilità nei comportamenti individuali e nel mantenimento del distanziamento", dice Locatelli a Che Tempo Che Fa. "E' chiaro - aggiunge - che il problema non è solo limitato all'emergenza sanitaria ma alla crisi economica e sociale che non va dimenticata. La priorità però resta la salute".

"C'è una risalita, i numeri e vari indicatori ce lo dicono chiaramente. L'indice Rt è arrivato a 1,06, in 6 regioni è superiore a 1. La situazione nel paese è eterogenea, la Sardegna è addirittura zona bianca. La presenza di alcune varianti, in particolare la variante inglese, ha contribuito in maniera non secondaria a incrementare la curva dei contagi. Questo ha prodotto un aumento dei ricoveri nelle terapie intensive, con 9 regioni oltre la soglia critica del 30%", afferma.

