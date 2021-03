Covid-19

Coronavirus, Locatelli: ''Siamo a ridosso del picco. Caso Astrazeneca? Io mi vaccinerei''

Locatelli è poi intervenuto sul caso Astrazeneca: ''Io mi vaccinerei senza alcuna esitazione. E' un vaccino sicuro ed efficace''.

“Siamo a ridosso del picco, c’è già una decelerazione della crescita dei contagi da Covid-19." Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità a SkyTg24 sottolineando che "abbiamo dei numeri che ci indicano che c'è larga diffusione del nuovo coronavirus in Italia. E' importante soprattutto ora tenere sotto controllo la curva".

Locatelli è poi intervenuto sul caso Astrazeneca. "In un Paese evoluto come il nostro dal punto di vista sanitario - ha detto - è ovvio che tutti gli eventi siano oggetto di attenzione. Non dobbiamo basare le reazioni su emozioni ma su evidenza dei fatti. Il vaccino AstraZeneca è stato impiegato in milioni di persone senza sostanzialmente generare riserve di sicurezza. E' un vaccino sicuro ed efficace". "Io mi vaccinerei con AstraZeneca senza alcuna esitazione - ha sottolineato Locatelli - e lo fari fare ai miei cari senza alcuna esitazione, senza nessuna riserva o riluttanza. E' un vaccino sicuro che ha un ottimo profilo di efficacia ed è importante che venga utilizzato perché è necessario usare tutte le risorse per coprire tutta la popolazione italiana, in particolare i più fragili".

Inoltre che “la farmacovigilanza è deputata a livello nazionale dall’Aifa e a livello europeo all’Ema. Un conto è un’associazione temporale un conto è un nesso di causalità, AstraZeneca è largamente sicuro, è stata impiegato su tanti milioni di persone senza reazioni. È un vaccino che ha un ottimo profilo di efficacia è importante che venga usato”.

Poi sulle varianti ha detto che "l’unico dato solido sulle varianti è la maggior capacità di diffusione. Non abbiamo nessun dato sul fatto che i vaccini disponibili non ci conferiscano la protezione rispetto allo sviluppo di patologia grave".

