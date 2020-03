Reddito di Emergenza

Coronavirus, M5S: ''Governo ora Reddito di Emergenza per tutti''

''Lavoriamo per un Reddito di Emergenza per tutti, sulla base del modello del Reddito di Cittadinanza'', dicono i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/03/2020 - 13:06:10 Letto 487 volte

Di seguito la nota dei parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle di Palermo, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso, Aldo Penna e Adriano Varrica.

“Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dimostra di saper cogliere con prontezza le priorità del Paese di fronte a questa inusitata emergenza. Il coronavirus sta mettendo a dura prova non solo il sistema sanitario, ma anche la tenuta sociale, soprattutto nelle aree più povere. Bene quindi la decisione di trasferire immediatamente i quattro miliardi e trecento milioni per incrementare il fondo di solidarietà dei Comuni e bene lo stanziamento di ulteriori quattrocento milioni che verranno pure destinati ai Comuni per far fronte alle situazioni di emergenza sociale, ed in particolare all’erogazione diretta o indiretta di alimenti e generi di prima necessità. Adesso lavoriamo per un Reddito di Emergenza per tutti, sulla base del modello del Reddito di Cittadinanza, la cui utilità e valenza sociale è ormai sotto gli occhi di tutti”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!