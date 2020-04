coronavirus

Coronavirus: malata in casa tra rifiuti, intervento pompieri

I vigili del fuoco stanno intervenendo per ripulire l'abitazione, sommersa di rifiuti, di una donna positiva al coronavirus.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/04/2020 - 12:47:16 Letto 467 volte

I vigili del fuoco, con il reparto Nbcr, stanno intervenendo in via Trabucco, a Palermo, per ripulire l’abitazione, sommersa di rifiuti, di una donna positiva al coronavirus. L’appello era stato lanciato dal figlio. La donna vive in isolamento.

La famiglia ha vissuto il dramma del padre, a causa del Coronavirus, poi il contagio della madre, rimasta in isolamento a casa in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie. Il servizio di ritiro dei rifiuti è stato affidato dall’Asp con delibera dell’1 aprile, sulla scorta dell’ordinanza emanata lo scorso 27 marzo dal presidente della Regione Nello Musumeci.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!