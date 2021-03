Covid-19

Coronavirus, Musumeci: ''In Sicilia i dati sono fisiologici, non allarmanti''

''Non si può fare pianificazione a media e lunga scadenza in tempo di epidemia si vive alla giornata, si contano i numeri la mattina e in base a questi si decide cosa fare'', ha detto Nello Musumeci.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/03/2021 - 15:12:11 Letto 340 volte

"In Sicilia i dati sono fisiologici, non allarmanti: è cresciuto il numero dei contagi negli ultimi giorni, ma non c'è pressione sugli ospedali e gli ingressi in terapia intensiva ieri sono stati appena quattro. Continuiamo a perdere vite umane, 22, ma è un dato assolutamente diverso rispetto alle settimane passate". Lo ha detto a Progress, su Sky TG24, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"Siamo convinti - ha aggiunto - che in questo mese di aprile bisogna tenere alta l'attenzione. La Sicilia in particolare, per la fragilità del suo tessuto imprenditoriale, ha bisogno di guardare al futuro con ottimismo e anche con immediatezza. Per questo non mi stanco mai di dire al governo centrale di mandare presto i ristori e i sostegni, e che siano concreti".

"L'approccio del presidente Draghi - ha osservato Musumeci - è stato improntato al rigore, forse ci vorrebbe un pizzico in più di generosità, lo dico con serenità. Se non ci fossero state le Regioni i morti li avremmo contati ai bordi delle strade. Lo Stato ha potuto affrontare e in parte superare questa drammatica stagione - ha sottolineato - perché le articolazioni dello Stato, le Regioni, con mille difficoltà e con errori, ma anche con iniziative virtuose, hanno saputo fare fronte ai problemi sul territorio. Il governo nazionale non può pensare di contestare le Regioni quando c'è qualcosa che non va e assumere i meriti a Roma quando le cose vanno bene. Credo che serva maggiore comprensione, linee più chiare dal governo nazionale, una maggiore tolleranza e disponibilità da parte di tutte le Regioni a cominciare dalla mia. La strategia deve essere unitaria fin dove è possibile, poi ogni territorio può avere esigenze particolari".

"L'ho sempre sostenuto: l'ultima cosa che chiuderei sono le scuole. La scuola va tenuta, finché è possibile, aperta nell'interesse degli studenti e delle famiglie. I ragazzi meglio tenerli a scuola che farli andare in giro a creare assembramenti o tenerli a casa chiusi in una condizione che in una condizione che sfocia nella depressione", ha osservato Musumeci.

"Fin quando il Comitato tecnico scientifico non mi dirà di chiudere - ha aggiunto - perché è in pregiudizio la salute di tutti quanti i siciliani, io terrò aperte le scuole come è stato fino a questo momento. Tranne pochissime parentesi, noi non abbiamo chiuso le scuole, in particolare fino alla prima media, e abbiamo riaperto anche le scuole superiori. Non si può fare pianificazione a media e lunga scadenza in tempo di epidemia - ha chiosato Musumeci - si vive alla giornata, si contano i numeri la mattina e in base a questi si decide cosa fare".

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!