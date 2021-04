Coronavirus, Musumeci: ''Non nascondiamo morti nè guariti''

dati Covid

Coronavirus, Musumeci: ''Non nascondiamo morti n guariti''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/04/2021 - 00:30:14 Letto 365 volte

Dopo il 'ricalcolo' delle vittime causate dal Covid in Sicilia, con l'inserimento avvenuto ieri di 258 vittime che nei mesi scorsi non erano state comunicate al Ministero della Salute e di oltre 6 mila guariti, non si placano le polemiche. "Non vogliamo nascondere né i morti, né i guariti: i siciliani devono sapere che al governo c'è gente per bene" ha rimarcato in conferenza stampa il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, per il quale è in atto "una ignobile campagna di denigrazione messa in piedi dall'opposizione".

Riferendosi alle reiterate richieste di dimissioni dopo l'inchiesta di Trapani ora in mano alla Procura di Palermo sui presunti dati taroccati trasmessi all'Iss, e l'aumento dei contagi in Sicilia con la disposizione di numerose zone rosse il governatore ha parlato di "tanti sciacalli e iene che accerchiano il governo di centrodestra in Sicilia".

