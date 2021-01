Covid-19

Coronavirus, Musumeci: ''Possibili altre zone rosse, tra queste anche Palermo''

''Aspettiamo domani il dpcm nazionale, ma crediamo che l'allarme arrivi essenzialmente dalle tre aree urbane Palermo, Catania e Messina'', ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

"Aspettiamo domani il dpcm nazionale, abbiamo già dichiarato dieci zone rosse in Sicilia, ma non escludiamo di poterne dichiarare altre, d'accordo con i sindaci e con i dipartimenti prevenzione. Ma crediamo che l'allarme arrivi essenzialmente dalle tre aree urbane Palermo, Catania e Messina. Ed è lì che dobbiamo concentrare in modo particolare la nostra attenzione, cosa che faremo". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci in un'intervista a Tgcom 24.

"Da lunedì - ha aggiunto - decideremo quale condotta assumere sul fronte scolastico in base al dato epidemiologico che per ora rimane sospeso in tutti gli ordini e gradi".

Fonte: Ansa

