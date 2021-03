vaccino AstraZeneca

Coronavirus, Musumeci: ''Pronti a riconvertire dosi AstraZeneca con altri vaccini''

Tutti i nostri hub vaccinali sono pronti alla riconversione delle dosi AstraZeneca bloccate con altri vaccini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2021 - 09:00:00 Letto 376 volte

In Sicilia, dove diverse procure indagano su casi sospetti di decessi in seguito alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, la decisione dell'Aifa di sospendere il farmaco su tutto il territorio nazionale in attesa dei pronunciamenti dell'EMA ha un effetto dirompente.

Come sottolinea lo stesso Governatore Nello Musumeci: "A questo punto, noi per primi, attendiamo risposte dalle autorità sanitarie europee e nazionali. Tutti i nostri hub vaccinali, approntati per garantire migliaia di somministrazioni giornaliere, sono pronti alla riconversione delle dosi AstraZeneca bloccate, doverosamente, con altri vaccini. I siciliani hanno diritto a veder tutelata la loro salute!".

"Nessuna polemica - aggiunge Musumeci -, ma al governo nazionale chiedo di aiutare chi è sul territorio a spiegare ai cittadini come comportarsi. Non si può mettere in discussione la campagna vaccinale".

Intanto, l'assessore alla Salute Ruggero Razza, ha firmato il provvedimento in linea con la decisione dell'Aifa di sospendere il vaccino anglo-svedese dopo i sequestri di due lotti partiti in Sicilia e in Piemonte. "Chi in Sicilia si era prenotato, dunque, dovrà aspettare. Attendiamo le decisioni dell'Aifa", dice Razza. Sulla sostituzione della vaccino AstraZeneca con altri vaccini autorizzati in Europa, Razza è cauto: "Attendiamo le determinazioni dell'Aifa".

