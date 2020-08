Covid-19

Coronavirus, negativo il passeggero trasportato ieri in ambulanza dal Porto al Cervello

L'Autorità sanitaria marittima ha appena reso noto che il giovane passeggero trasportato ieri sera in ambulanza dal porto di Palermo all'Ospedale Cervello, è risultato negativo.

L’Autorità sanitaria marittima (Usmaf) ha appena reso noto che il giovane passeggero trasportato ieri sera in ambulanza dal porto di Palermo all’Ospedale Cervello, è risultato fortunatamente negativo al tampone e stasera riprenderà il suo viaggio.

La sera del sabato 1 agosto, l’ambulanza della Cri è intervenuta per trasportare all’Ospedale Cervello per accertamenti un giovane passeggero con febbre molto alta, al quale i medici di bordo del traghetto Grandi Navi Veloci, in servizio da Palermo a Genova, avevano negato l’accesso a causa della temperatura elevata.

Tra Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Croce Rossa italiana e Usmaf è emersa una proficua collaborazione che ha prodotto un intervento e un riscontro immediati.

