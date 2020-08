Covid-19

Coronavirus, negativo il tampone del dipendente della piscina comunale

Negativo il tampone del dipendente della Piscina comunale, l'impianto riaprirà lunedì.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/08/2020 - 00:02:37 Letto 381 volte

Si è avuto oggi il risultato del tampone effettuato per accertare l'eventuale esposizione al Covid-19 di un dipendente comunale in servizio presso la Piscina comunale. Il tampone è risultato negativo.

Come già comunicato ieri, l'impianto, che in ogni caso oggi e domani è stato e rimarrà chiuso per un intervento di sanificazione straordinaria, riaprirà regolarmente lunedì mattina.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!