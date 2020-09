Covid-19 bollettino 11 settembre

Coronavirus: nuova impennata di contagi in Sicilia, 104 i nuovi casi

Continua l'allarme Covid-19 in Sicilia, sale a 129 il totale delle persone ricoverate

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/09/2020 - 17:28:51 Letto 406 volte

Continua l’allarme Covid-19 in Sicilia, nelle ultime 24 ore 104 nuovi casi di contagio da Coronavirus. Sale a 129 il totale delle persone ricoverate 112 delle quali in regime ordinario e a 17 il numero di quelle che necessitano di cure in terapia intensiva, una in meno rispetto a ieri quando si è toccato il massimo del dopo lockdown.

In totale salgono a 1706 il numero degli attuali positivi attivi nell’isola, 1577 dei quali in regime di isolamento domiciliare oltre i 129 ricoverati. Da segnalare, però, anche 2 guariti nelle ultime ore (ieri erano stati 30).

Sono stati eseguiti un numero di tamponi leggermente inferiore rispetto a ieri, 4212 che portano il totale a quasi 394.000. Resta fermo a 289, per fortuna, il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola.

Sono stati 1.616 i nuovi contagi e 10 i morti nelle ultime 24 ore per Covid in tutta Italia.

Ieri i casi erano stati 1.597, mentre resta invariato il numero delle persone decedute. Oggi in Italia sono stati fatti 98.880 tamponi, un dato in linea con quello del giorno precedente, quando erano stati 94.186. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti 9.554.389 test, di cui 1.775.670 nella sola Lombardia.

Crescono i ricoverati in terapia intensiva: 175, 11 in più di ieri. Da inizio emergenza i guariti sono stati 212.432, 547 nelle ultime 24 ore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!