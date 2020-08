Covid-19

Coronavirus, nuova ordinanza del ministro Speranza

Con questa nuova ordinanza si mette fine alle polemiche di questi ultimi giorni. Il distanziamento sui treni resta.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha appena firmato un’ordinanza che “ribadisce che in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine”, mettendo di fatto fine alle polemiche scoppiate in seguito alla decisione di Italo e Trenitalia di far partire i treni al massimo della capacità.

