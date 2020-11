Covid-19

Coronavirus, nuova ordinanza di Musumeci: domenica e festivi negozi chiusi in Sicilia

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ieri sera ha adottato un'ordinanza destinata a limitare le occasioni di contagio nei giorni domenicali e festivi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/11/2020 - 08:10:30 Letto 465 volte

"Siamo in una fase di grande attenzione e ho ritenuto di accompagnare le decisioni nazionali e regionali con un'ordinanza che ha l'obiettivo di sostenere i primi segnali positivi, evitando nei giorni domenicali e festivi le occasioni di assembramento che abbiamo visto in tante immagini pubblicate dai mezzi di comunicazione. Chiediamo a tutti uno sforzo nelle prossime importanti giornate".

Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ieri sera ha adottato un'ordinanza destinata a limitare le occasioni di contagio nei giorni domenicali e festivi. Prevista la chiusura delle attività commerciali ad eccezione di farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole e del domicilio per i prodotti alimentari, dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

"Lo dobbiamo - ha spiegato il governatore - agli operatori della sanità che stanno dimostrando una capacità di intervento senza precedenti, ma lo dobbiamo anche a tutti gli operatori economici che stanno affrontando un momento difficile e, in definitiva, lo dobbiamo a noi stessi, perché bisogna ritornare a una vita il più possibile normale nei tempi che la pandemia impone".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!