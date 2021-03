Covid-19

Coronavirus, nuova ordinanza: quarantena e tampone anche per chi rientra da Paesi Ue

La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu.

Nuova ordinanza del Ministro della Salute che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu.

È quanto si apprende da fonti del Ministero della Salute.

