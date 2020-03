coronavirus

Coronavirus, oggi record di morti in Italia

Continuano a crescere rapidamente i casi di contagio da coronavirus in Italia.

21/03/2020

Continuano a crescere rapidamente i casi di contagio da coronavirus in Italia. Secondo i dati trasmessi dalla Protezione civile nel corso del punto stampa di oggi sono balzati a 53.578 i casi totali con un incremento record di 6.557 in un solo giorno, di cui la metà (3.251) in Lombardia.

I casi attualmente positivi sono 42.681 (+4.821), i guariti salgono a 6.072, con un balzo di +943 in un giorno, ma i decessi segnano un altro record: 793 più di ieri, di cui 546 nella sola Lombardia, portando il totale a 4.825.

I ricoverati con sintomi sono in tutto 17.708, in terapia intensiva 2.857, in isolamento domiciliare 22.116.

