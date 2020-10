Covid-19

Coronavirus, Oms: ''Record di nuovi casi nel mondo''

L'Organizzazione mondiale della SanitÓ ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati accertati nel mondo 338.779 casi di coronavirus.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/10/2020 - 09:34:08 Letto 373 volte

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati accertati nel mondo 338.779 casi di coronavirus. Si tratta del maggiore incremento giornaliero di casi dall'inizio della pandemia.

L'impennata di nuovi casi è in gran parte legata all'andamento dell'epidemia in Europa, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 96.996 nuovi contagi. I casi confermati a livello globale, secondo i dati dell'Oms, sono 36.002.827. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 5.514, per un totale di 1.049.810.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!