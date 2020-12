Covid-19

Coronavirus, Oms: ''Serve tempo per vaccinare tutti, le misure devono continuare''

Oms: ''Poiché ci vorrà tempo per vaccinare tutti contro Covid-19, dobbiamo continuare ad aderire alle misure collaudate per metterci al sicuro dal contagio'',

"Poiché ci vorrà tempo per vaccinare tutti contro Covid-19, dobbiamo continuare ad aderire alle misure collaudate per metterci al sicuro dal contagio". E' l'appello che il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, rivolge a tutti i cittadini del mondo.

Non dimenticare, sulla scia dell'euforia per l'arrivo delle prime iniezioni scudo, le principali armi di difesa che abbiamo imparato a usare in queste pandemia: "Il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, l'igiene respiratoria e delle mani", elenca Tedros nel suo messaggio di fine anno.

