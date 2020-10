Vaccino Coronavirus

Coronavirus, Oms: ''Vaccino per giovani forse nel 2022''

Un giovane sano potrebbe dover aspettare fino al 2022 per accedere al vaccino anti Covid-19.

"Un giovane sano potrebbe dover aspettare fino al 2022 per accedere al vaccino anti Covid-19". Lo ha spiegato Soumya Swaminathan, ricercatrice capo presso l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ricordando che quando arriverà un prodotto-scudo contro il coronavirus Sars-CoV-2 "la priorità la avranno gli operatori sanitari e in prima linea, fra i quali va comunque definito chi è più a rischio, poi gli anziani e così via".

