Coronavirus, Orlando a Governo nazionale: ''Misure inadeguate e insufficienti. Basta giochi sulla pelle degli italiani''

''Basta con il balletto fra Governo e Regioni che scarica sui sindaci la responsabilità del rapporto con i cittadini in questo momento difficilissimo'', dichiara il Sindaco Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/05/2020 - 19:29:33 Letto 326 volte

"Basta con il balletto fra Governo e Regioni che scarica sui sindaci la responsabilità del rapporto con i cittadini in questo momento difficilissimo.

Le risposte arrivate dal Governo nazionale, fatta eccezione per il provvedimento minimo ed indispensabile per fronteggiare l'emergenza alimentare che ha colpito decine di migliaia di famiglie, sono ancora del tutto inadeguate e insufficienti. Fin da subito e fino ad ora la maggior parte dei sindaci e l'ANCI hanno tenuto un profilo altamente istituzionale, attenendosi in modo scrupoloso alle, a volte confuse, indicazioni che venivano da tutte le parti." Lo dichiara il Sindaco Leoluca Orlando.

"Sembra che questo profilo istituzionale sia stato del tutto frainteso - continua il Sindaco - e mentre tanti si improvvisano virologi, si gioca sulla pelle del tessuto sociale ed economico delle nostre comunità alternando destabilizzanti messaggi: si riapre tutto ...non si riapre nulla. La mancanza di regole certe che evitino un ritorno a picchi di contagio rende irrilevante e dannosa la fissazione di date!"



"Un gioco - conclude Orlando - che rischia di minare la tenuta democratica e civile oltre che la salute dei cittadini. Per non parlare della tenuta degli enti locali, molti dei quali, non soltanto nel Mezzogiorno, sono già di fatto o si avviano ad essere in dissesto e aspettano risposte concrete per poter garantire servizi essenziali ai cittadini.

Dal Governo nazionale ci aspettiamo senza ulteriori rinvii un provvedimento corposo che destini risorse e non briciole ai Comuni, che li metta in condizione di operare con la stessa velocità garantita alle Regioni in queste settimane, che snellisca la burocrazia e chiarisca una volta per tutte le procedure da adottare in ogni situazione."

