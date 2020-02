Coronavirus

Coronavirus, Orlando: ''Non saranno bloccate le manifestazioni pubbliche. Siate prudenti ma senza paura''

Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando partecipando oggi all'incontro organizzato dal Governo Regionale sulla situazione della diffusione del nuovo Coronavirus.

"È importante avere cura, per sé stessi e per gli altri, senza cedere alla paura. È fondamentale assumere comportamenti e scelte importanti e non improvvisate per prevenire la diffusione del virus così come è importante comunicare in modo corretto per evitare la diffusione di fobie e paure ingiustificate.

Per questo abbiamo condiviso con la Regione la scelta di non bloccare le manifestazioni pubbliche così come fatto da tutte le regioni che non hanno casi di contaggio.

I Comuni hanno già diffuso il decalogo del Ministero ai cittadini, proprio perché è fondamentale che siano i cittadini ad assumere in prima battuta comportamenti corretti.

Analogamente oggi ho confermato al Presidente della Regione che ogni ulteriore passo sarà frutto della sinergia e dalla collaborazione con tutte le istituzioni, che agiscono sulla base delle indicazioni che vengono fornite dalle autorità competenti in materia sanitaria."

Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando partecipando oggi pomeriggio a Catania all'incontro organizzato dal Governo Regionale sulla situazione delle iniziative poste in essere e pianificare con riferimento alla diffusione del nuovo Coronavirus.

