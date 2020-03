Coronavirus, Orlando: ''Solidarietà ed apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia Municipale''

controlli anti-contagio

Coronavirus, Orlando: ''SolidarietÓ ed apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia Municipale''

Apprezzamento del sindaco e vice sindaco per il lavoro svolto dalla Polizia Municipale per limitare i rischi di contagio per tutti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/03/2020 - 11:51:11 Letto 359 volte

"Un forte apprezzamento per il lavoro della Polizia municipale, in questi giorni impegnata a garantire non solo i servizi ordinari, ma soprattutto il rispetto del DPCM e delle Ordinanze del presidente della Regione per limitare gli spostamenti, cioè per limitare i rischi di contagio per tutti".



Lo esprimono il sindaco Leoluca Orlando e il vice sindaco Fabio Giambrone, sottolineando che "questo lavoro, come quello di tutte le Forze dell'Ordine, è indispensabile davanti a comportamenti che purtroppo non sono ancora da parte di tutti rispettosi delle norme e, soprattutto, non sono rispettosi della salute della nostra comunità".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!