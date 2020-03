coronavirus

Coronavirus, Orlando sulle fake news: ''Affidatevi a mezzi di informazione di qualità. Non alimentate pirateria e disinformazione''

Lo scrive Leoluca Orlando sul proprio account Facebook, accompagnato dagli hashtag #iorestoacasa #ioleggoiquotidiani #iomiinformo.

"In queste ore in cui tutti siamo in casa, abbiamo l'opportunità di informarci e di formarci. Purtroppo però sono tantissime le informazioni che circolano in rete ed è sempre più difficile distinguere fra indicazioni veritiere, informazioni dannose e vere e proprie fake news.

In questi giorni più che mai il giornalismo di qualità è utile, necessario, indispensabile. Oggi come non mai i giornalisti hanno la possibilità di fare comprendere ai cittadini il valore sociale del proprio lavoro.

Anche per questo voglio ringraziare la RAI per lo sforzo straordinario che sta facendo per essere ancora più presente fra i cittadini e garantire il servizio pubblico.

Anche per questo ringrazio gli operatori dell'informazione che nonostante la grave crisi che tutto il settore sta attraversando stanno continuando in queste ore a dare notizie, a diffondere informazioni quanto più corrette possibile.

E soprattutto per questo invito tutti i cittadini ad affidarsi e fidarsi della stampa di qualità, rispettandone il lavoro senza supportare la pirateria digitale, ma anzi supportando i mezzi di informazione.

Invito i cittadini a leggere, informarsi e sostenere l'informazione che oggi come non mai è un pilastro indispensabile nel nostro paese."



