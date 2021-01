Covid-19

Coronavirus, Orlando: ''Troppi cittadini incoscienti, giusto l'inasprimento delle misure'' *VIDEO*

''L'inasprimento delle misure non può che essere la risposta al comportamento incosciente di troppi cittadini e cittadine'', afferma il sindaco, Leoluca Orlando.

14/01/2021

"L'inasprimento delle misure per evitare il diffondersi del contagio, da parte degli organi competenti in base a valutazioni sanitarie, non può che essere la risposta al comportamento incosciente di troppi cittadini e cittadine.

È un invito a rispettare rigorosamente quanto prescritto per evitare che ci sia il moltiplicarsi di morti, una vera e propria strage.

Certamente il governo nazionale deve pensare anche a ristori adeguati nei confronti delle attività economiche, ma il diritto alla salute e il diritto alla sopravvivenza economica non possono essere, in un Paese civile, essere posti in alternativa ed in contrasto".

Lo afferma il sindaco, Leoluca Orlando in una video-dichiarazione pubblicata su Facebook.





