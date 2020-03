Coronavirus

Coronavirus, parla l'esperto: ''Il Sud si prepari al peggio''

''La nuova frontiera dell'epidemia di Coronavirus è il Sud Italia'', è questo l'allarme lanciato dal virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco.

"La nuova frontiera dell'epidemia di Coronavirus è il Sud Italia, per questo è necessario attrezzarsi subito". È questo l'allarme lanciato dal virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco e ripreso dai media nazionali: "Per ora - spiega l'esperto - ci sono focolai più ristretti ma bisogna prepararsi per tempo al peggio ed al rischio di un'ondata".

