Coronavirus, pensioni anticipate in Italia

Nei mesi di aprile, maggio e giugno il pagamento delle pensioni sarÓ anticipato rispetto alle normali scadenze.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/03/2020 - 22:34:09 Letto 407 volte

Nei mesi di aprile, maggio e giugno il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni.

Lo ribadisce l’Inps con una nota spiegando che «lo stabilisce un'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanata il 19 marzo allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19».

Il pagamento, spiega l’Istituto sarà scaglionato a seconda della lettera con la quale inizia il cognome del pensionato e sarà fissato il 26-31 marzo per la mensilità di aprile 2020; il 27-30 aprile per la mensilità di maggio 2020; il 26-30 maggio per la mensilità di giugno 2020.

Ecco lo scaglionamento sui cognomi: A-B giovedì 26 marzo; C-D venerdì 27 marzo; E-K sabato 28 marzo; L-O lunedì 30 marzo; P-R martedì 31 marzo; S-Z mercoledì 1° aprile.

