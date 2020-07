Covid-19

Coronavirus, positiva ragazza di 26 anni ricoverata all'Ospedale Cervello di Palermo

Palermo in allarme, ricoverata una ragazza di 26 anni positiva al Covid-19.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/07/2020 - 17:18:14 Letto 474 volte

Ricoverata una ragazza di 26 anni, positiva al Covid-19, nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cervello.

La ragazza, in buone condizioni di salute, si è presentata ieri sera al nosocomio e secondo quanto ha raccontato non aveva avuto in passato incontri o contatti con altre persone arrivate da altri paesi.

L'Asp si è subito messa al lavoro per ricostruire la sua catena di contatti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!