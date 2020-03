Coronavirus

Coronavirus, primario del Cervello positivo. Forse un caso anche ad Almaviva

Anche il primario del reparto di Ortopedia pediatrica dell'ospedale Cervello di Palermo è risultato positivo al test del Coronavirus.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/03/2020 - 21:09:21 Letto 528 volte

Anche il primario del reparto di Ortopedia pediatrica dell’ospedale «Cervello» di Palermo è risultato positivo al test del Coronavirus. Nel reparto sono subito state avviate le procedure di sanificazione e i controlli sugli altri sanitari.

Si tratta del secondo medico dell’ospedale nel giro di due giorni, dopo che ieri era risultata positiva anche il primario del pronto soccorso pediatrico dello stesso ospedale. I tamponi eseguiti sul personale sanitario di quel reparto stamane avevano dato esito negativo.

C'è un caso sospetto di contagio da Covid 19 presso il call center di Almaviva Palermo, nella sede di via Cordova. A darne notizia è l'azienda, che specifica che il lavoratore risulta assente dal servizio dal 5 marzo 2020.

L'azienda ha immediatamente contattato le autorità sanitarie competenti per le corrette indicazioni sulle azioni e la conseguente adozione delle azioni prescritte. Contestualmente, l'azienda in via d'urgenza ha già attivato unn intervento straordinario di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro da realizzare entro la giornata di oggi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!