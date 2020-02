Coronavirus

Coronavirus, Razza: in Sicilia individueremo due are per eventuale quarantena

''Stiamo lavorando per individuare due aree in Sicilia per eventuale quarantena'', ha detto l'assessore Razza, al termine della riunione della unitą di crisi dedicata al coronavirus.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/02/2020 - 16:34:17 Letto 422 volte

“Stiamo lavorando per individuare, nell’eventuale necessità di casi di quarantena, due aree che potrebbero essere una in Sicilia orientale e una in Sicilia occidentale, dove potere allocare, ove necessario, più cittadini che dovessero essere sottoposti a quarantena”.

Lo ha detto l’assessore regionale siciliano per la Salute Ruggero Razza, al termine della riunione della unità di crisi dedicata al coronavirus convocata stamani a Catania.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!