Sicilia zona rossa

Coronavirus, Razza: ''Sicilia verso la fine della zona rossa''

La Sicilia continua a mantenere i nuovi contagi Covid sotto la quota psicologica dei mille casi al giorno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/01/2021 - 09:05:00 Letto 397 volte

La Sicilia continua a mantenere i nuovi contagi Covid sotto la quota psicologica dei mille casi al giorno, con un tasso di positività e un Rt che continuano a scendere, e si accinge a lasciare la "zona rossa". Lo ha confermato anche l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza nel corso di un dibattito in aula all'Ars sulla situazione della pandemia nell'isola.

"Qualche ora ancora e scopriremo se l'indice Rt, come appare dalla riduzione dei contagi in Sicilia, ci permetterà di condividere col governo centrale il possibile declassamento del rischio della regione. Auspichiamo di uscire dalla zona rossa il 31 gennaio".

Razza ha illustrato i dati della regione che inducono a un cauto ottimismo: su 10mila abitanti, la Sicilia è al quinto posto per incidenza dei contagi, al 12esimo posto per decessi, settima per tamponi molecolari. Con l'inserimento dei tamponi antigenici, il tasso di positività nell'isola è passato dal 12% al 5%, e oggi è addirittura è sceso al 3,4%.

L'assessore ha anche ricordato che fino ad ora sono stati vaccinati 105mila soggetti, e che le "criticità" hanno riguardato un numero modesto di persone. Il riferimento è ai cosiddetti "furbetti" del vaccino nei confronti dei quali la Regione ha adottato il pugno duro, con la rimozione immediata dei responsabili dei centri vaccinali dove sono state somministrate dosi a chi non ne aveva diritto. Razza ha infine sottolineato che per quanto riguarda l'adeguamento delle strutture ospedaliere la Sicilia "è la prima Regione in Italia per cantieri aperti come emerge dal piano diramato dall'ufficio del commissario nazionale per l'emergenza Covid su terapie intensive e sub-intensive".

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!