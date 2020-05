mafia

Coronavirus, revocati i domiciliari al boss Bonura

Il magistrato di Sorveglianza di Milano ha revocato i domiciliari al boss Francesco Bonura.

Pubblicata il: 20/05/2020

Il magistrato di Sorveglianza di Milano ha revocato i domiciliari a Francesco Bonura, imprenditore palermitano condannato per mafia, in applicazione del Dl antimafia approvato in Cdm il 9 maggio.

L'iniziativa è stata intrapresa dal Dap del ministero della Giustizia. Il decreto ha attribuito al Dap il potere d'indicare ai magistrati di sorveglianza soluzioni sanitarie idonee per consentire il rientro dei boss scarcerati.

Bonura, condannato a 20 anni e braccio destro di Provenzano, era ai primi posti dell'elenco predisposto dopo il decreto.

