Covid-19

Coronavirus, Rezza: ''Immunità di gregge non prima di 6-8 mesi. Vaccini agli over 80 a febbraio''

''Per ora le tabelle di marcia vaccinali sono rispettate e addirittura anticipate'', ha detto Gianni Rezza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/01/2021 - 17:30:20 Letto 375 volte

"Entro fine mese o inizio febbraio comincerà la fase di vaccinazione degli over-80. Per ora le tabelle di marcia vaccinali sono rispettate e addirittura anticipate. Non mi risulta ufficialmente per ora un ritardo di Pfizer ma non mi sembra che ci siano problemi di approvvigionamento." Lo ha detto Gianni Rezza alla conferenza stampa sul monitoraggio settimanale dell'epidemia da Covid-19.

"Non potremo raggiungere l'immunità di gregge attraverso le vaccinazioni prima di 6-8 mesi ma il primo obiettivo è abbattere l'epidemia, casi gravi e decessi e rendere gli ospedali Covid-free", conclude Gianni Rezza.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!