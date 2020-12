Covid-19

Coronavirus, Rezza: ''Oggi 846 morti, dato molto elevato''

''Oggi dati contrastanti, piu di 14mila positivi, tuttavia il dato dei morti a 846 è davvero molto elevato'', ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.

"Oggi abbiamo dei dati contrastanti, piu di 14mila positivi e rapporto di positivita' sotto il 10% con un meno 92 di ricoveri in terapia intensiva, tuttavia il dato dei morti a 846 è davvero molto elevato e ciò indica che in questi 2-3 mesi il numero delle persone infettatesi è grande con una ripresa dell'epidemia imponente". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica. Balza agli occhi il dato del Veneto che sta sopra i 3mila contagi con tasso di positività del 18%.

"Siamo ancora sopra la soglia critica per l'occuapzione dei posti in terapia intensiva e di area medica". Lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica.

"Cio' dimostra che le misure restrittive funzionano: le regioni che avevano incidenze piu' elevate e che sono state sottoposte a misure piu' restriuttive ora stanno meglio delle altre".

"E' ancora presto per dire se potremo o no riaprire completamente le scuole, anche le superiori" dopo le feste natalizie, ciò perchè "l'incidenza dei casi è ancora molto elevata e finche' non abbassiamo l'incidenza è difficile parlare di riapertura delle attività". ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.

