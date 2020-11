Covid-19

Coronavirus, Rezza: ''Oggi 853 morti, brutto dato''

''C'è un brutto dato che riguarda i decessi che sono 853 a fronte di quelli di ieri, 630'', ha affermato Gianni Rezza.

"Oggi ci sono 23.232 positivi con un numero di tamponi diverso rispetto a ieri. Oggi abbiamo 189mila tamponi, ieri erano 149mila. C'è un brutto dato che riguarda i decessi che sono 853 a fronte di quelli di ieri, 630", ha affermato Gianni Rezza, direttore Prevenzione del ministero della Salute durante la conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi della situazione epidemiologica.

"Può esserci una certa variabilità, qualche decesso viene riportato qualche giorno dopo. Ma il numero dei decessi è alto. Gli indicatori che calano per ultimi sono quelli relativi alle terapie intensive e ai decessi. Gli effetti di questa lunga scia si vedranno per diverso tempo. La diminuzione dei positivi è la conseguenza degli interventi attuati. Già sento parlare di terza ondata. Ma non si tratta di ondate che si esauriscono spontaneamente. Noi abbiamo avuto un’ondata frenata con un duro intervento. E’ sempre la stessa, viene frenata quando si adottano misure".

Fonte: Adnkronos

