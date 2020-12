vaccino anti-covid

Coronavirus, Ricciardi sugli operatori sanitari restii alla vacinazione: ''Obbligo se vogliono lavorare''

''Per gli operatori sanitari occorre perseguire la strada dell'obbligo morale e professionale alla vaccinazione anti-Covid'', dichiara Walter Ricciardi.

"Per gli operatori sanitari occorre perseguire la strada dell'obbligo morale e professionale alla vaccinazione anti-Covid, ma se non funziona bisogna procedere con l'obbligo se vogliono lavorare a contatto con i pazienti". Lo dichiara all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l'emergenza coronavirus e professore di Igiene all'Università Cattolica, tornando sulla questione dell'obbligo o meno per medici e infermieri di vaccinarsi contro Sars-CoV-2.

"Per la popolazione generale - precisa Ricciardi - meglio perseguire la strada della convinzione tramite una accurata e persuasiva informazione".

Fonte: Adnkronos

