Coronavirus, salta anche il Festino di Santa Rosalia a luglio

La 396° edizione del Festino di Santa Rosalia non si farà o quanto meno non nelle forme classiche a cui Palermo è abituata da secoli.

Il Coronavirus ferma anche il Festino di Santa Rosalia. Con molta probabilità infatti la 396° edizione non si farà o quanto meno non nelle forme classiche a cui Palermo è abituata da secoli. Niente folle e assembramenti sarà la regola, quindi è probabile che ci sarà solo qualche appuntamento religioso abbastanza sobrio e comunque con poca gente, a distanza di sicurezza. Dunque, niente corteo che riempie di gente il Cassaro, dalla Cattedrale a Porta Felice. Per evitare assembramenti, si sta anche discutendo di frammentare e diluire le celebrazioni religiose sul territorio cercando di andare incontro ai fedeli ed evitando riunioni di massa che - quasi sicuramente - saranno persino vietate.

